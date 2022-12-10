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Захват заложников в Дрездене: новые подробности о стрелке
10.12.2022 18:15 Алина Груднева

Захват заложников в Дрездене: новые подробности о стрелке

У мужчины, захватившего заложников в торговом центре в Дрездене, были проблемы с психикой.

 
Об этом сообщает Der Spiegel.
 
По предварительным данным, он получил смертельные ранения при задержании. Его личность пока что не раскрывается.
 
Как сообщалось ранее, 40-летний мужчина убил свою мать, посла чего попытался ворваться в офис местной радиостанции, устроив стрельбу. 
 
После этого он скрылся в одном из магазинов торгового центра, где взял женщину с ребенком в заложники. Днем полиции удалось их освободить, а преступник погиб при задержании. 

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