



Захват отеля в Сомали: официальные данные о жертвах

По состоянию на 21 августа, число мирных жителей, убитых в результате 30-часовой осады джихадистами "Аш-Шабааб" отеля в Могадишо, возросло до 21 человека.

Официальные данные предоставил министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан.

"Министерство здравоохранения на данный момент подтвердило гибель 21 человека и 117 раненых в результате обстрела группой, связанной с "Аль-Каидой", - сообщил он.

Ранее СМИ распространяли информацию о 30-35 погибших. Террористов удалось выбить из отеля лишь сегодня.