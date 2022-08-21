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Захват отеля в Сомали: официальные данные о жертвах
21.08.2022 15:07 Алина Груднева

Захват отеля в Сомали: официальные данные о жертвах

По состоянию на 21 августа, число мирных жителей, убитых в результате 30-часовой осады джихадистами "Аш-Шабааб" отеля в Могадишо, возросло до 21 человека.

 
Официальные данные предоставил министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан.
 
"Министерство здравоохранения на данный момент подтвердило гибель 21 человека и 117 раненых в результате обстрела группой, связанной с "Аль-Каидой", - сообщил он.
 
Ранее СМИ распространяли информацию о 30-35 погибших. Террористов удалось выбить из отеля лишь сегодня.

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