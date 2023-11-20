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Захват корабля в Красном море: Япония требует немедленного освобождения экипажа
20.11.2023 08:39 Алина Груднева

Захват корабля в Красном море: Япония требует немедленного освобождения экипажа

Япония вступила в прямые переговоры с йеменскими хути, захватившими корабль в Красном море.

Информацию об этом подтвердила министр иностранных дел страны Йоко Камикава.

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"Токио общается с Израилем. Мы призываем Саудовскую Аравию, Оман, Иран и другие заинтересованные страны потребовать от хути скорейшего освобождения судна и членов экипажа", - сказала она.

Камикава пообещала, что японское правительство продолжит принимать необходимые меры в сотрудничестве с заинтересованными странами.

Ранее в Израиле подтвердили, что на борту захваченного корабля 25 человек разных национальностей, в том числе, украинцы, филиппинцы, болгары и мексиканцы. Израильтян там не было.

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