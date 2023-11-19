



Захват корабля в Красном море: на борту могли быть украинцы

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, были ли украинцы на борту корабля, захваченного йеменскими хути в Красном море.



По данным УНН, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.



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"Видим сообщения в СМИ о захвате в Красном море грузового судна Galaxy Leader, на борту которого могут быть граждане Украины. МИД Украины уже поручил причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей", - сказал он.



По словам Николенко, Украина держит ситуацию на особом контроле. Как отмечалось, судно шло под багамским флагом. Оно частично принадлежит израильскому предпринимателю Аврааму Унгар.



Поддерживаемые Ираном хути уже грозились, что будут захвачивать все израильские корабли в Красном море.