



Захват Ираном танкера произошел из мести за конфискацию нефти

Незадолго до захвата Ираном танкера, следовавшего под флагом Маршалловых островов, США конфисковали иранскую нефть в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций.



По данным Reuters, это произошло за несколько дней до происшествия в Оманском заливе.



"Поскольку нефтяные рынки остаются нестабильными, конфискация груза является последней эскалацией между Вашингтоном и Тегераном после многих лет давления санкций США в связи с иранской ядерной программой", - сказано в сообщении.



По данным морской охранной компании Ambrey, конфискация иранской нефти произошла за пять дней до того, как КСИР из мести захватил судно, следовавшее в США.



"Ambrey оценил захват ВМС Ирана как ответ на действия США", - добавили в издании.

