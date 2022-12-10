



Захваченные в Дрездене заложники освобождены

Освобождены двое заложников, которых удерживал вооруженный мужчина в торговом центре в Дрездене.

По данным полиции, оба человека целы и невредимы.

В настоящий момент неизвестно, был ли арестован 40-летний мужчина с пистолетом, захвативший людей в заложники, или застрелен на месте.

По данным местных СМИ, подозреваемый обстрелял офис местной радиостанции возле центрального железнодорожного вокзала, после чего скрылся в ближайшем торговом центре и заперся в одном из магазинов с заложниками.

Есть информация о том, что он убил свою 62-летнюю мать.