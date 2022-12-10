Новости » Происшествия
Захваченные в Дрездене заложники освобождены
10.12.2022 15:30 Алина Груднева

Захваченные в Дрездене заложники освобождены

Освобождены двое заложников, которых удерживал вооруженный мужчина в торговом центре в Дрездене.

 
По данным полиции, оба человека целы и невредимы. 
            
В настоящий момент неизвестно, был ли арестован 40-летний мужчина с пистолетом, захвативший людей в заложники, или застрелен на месте.
 
По данным местных СМИ, подозреваемый обстрелял офис местной радиостанции возле центрального железнодорожного вокзала, после чего скрылся в ближайшем торговом центре и заперся в одном из магазинов с заложниками.
 
Есть информация о том, что он убил свою 62-летнюю мать.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы