Загадочным совратителем израильтянок оказался раввин
Полиция арестовала раввина в Иерусалиме, который массово совращал женщин, называясь "Джеком Сигалом" (Одиноким Джейком из Бруклина).
По версии следствия, он находил женщин через приложения для знакомств, используя вымышленные имя и предлоги для свиданий.
Мужчина представлялся одиноким и светским евреем из Бруклина, обещав своим жертвам долгосрочные отношения, брак и создание семьи, а сам был женатым отцом и раввином, который работал и иешиве в Иерусалиме.
Настоящее имя подозреваемого - Йосеф Парайзер. Он является иностранцем, который работал преподавателем для студентов первого курса. Узнав новость о раввине, руководство иешивы его уволило. Полиция собрала показания от пяти его жертв. В ходе расследования выяснилось, что за как минимум семь лет он состоял в отношениях одновременно с девятью женщинами.
"Секс по обоюдному согласию, осуществляемый под ложным предлогом, является уголовным преступлением, которое по закону определяется как изнасилование", - сказано в сообщении.
Подозреваемого задержали. Его срок содержания под стражей продлен как минимум до 28 августа.
הותרה לפרסום תמונתו של החשוד, שהשתמש בזהות בדויה בשם "ג'ק סגל" והבטיח הבטחות שווא כדי לקיים יחסי מין עם נשים. המשטרה עצרה את החשוד בגין בעילה במרמה והיום מעצרו הוארך@VeredPelman https://t.co/4WavUDiBim pic.twitter.com/tK07FUylWX— כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2023