



Загадочным совратителем израильтянок оказался раввин

Полиция арестовала раввина в Иерусалиме, который массово совращал женщин, называясь "Джеком Сигалом" (Одиноким Джейком из Бруклина).



По версии следствия, он находил женщин через приложения для знакомств, используя вымышленные имя и предлоги для свиданий.



Мужчина представлялся одиноким и светским евреем из Бруклина, обещав своим жертвам долгосрочные отношения, брак и создание семьи, а сам был женатым отцом и раввином, который работал и иешиве в Иерусалиме.



Настоящее имя подозреваемого - Йосеф Парайзер. Он является иностранцем, который работал преподавателем для студентов первого курса. Узнав новость о раввине, руководство иешивы его уволило. Полиция собрала показания от пяти его жертв. В ходе расследования выяснилось, что за как минимум семь лет он состоял в отношениях одновременно с девятью женщинами.



"Секс по обоюдному согласию, осуществляемый под ложным предлогом, является уголовным преступлением, которое по закону определяется как изнасилование", - сказано в сообщении.



Подозреваемого задержали. Его срок содержания под стражей продлен как минимум до 28 августа.