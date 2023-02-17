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Загадочные смерти чиновников в РФ продолжаются: в этот раз - выпала из окна
17.02.2023 13:48 Алина Груднева

Загадочные смерти чиновников в РФ продолжаются: в этот раз - выпала из окна

В России продолжают поступать сообщения о "таинственных" смертях чиновников, связанных с росармией.

В этот раз стало известно о том, что начальница финансового отдела западного командования армии РФ Марина Янкина "выпала" из окна 16-го этажа в Санкт-Петербурге.

Загадочная смерть очередной чиновницы произошло на фоне провала российских военных в Угледаре и больших боевых потерь в ходе войны в Украине.

По данным "Медуза", тело Янкиной было найдено в среду. До западного командования она работала в федеральной налоговой службе Кремля. 

До нее сообщалось о ряде смертей чиновников, связанных с военной сферой. Например, на этой же неделе нашли мертвым замначальника главного управления по борьбе с экстремизмом, генерала Владимира Макарова. У него было огнестрельное ранение головы. Что примечательно, росСМИ сразу же начали распространять версию самоубийства.
 

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