



Загадочные отравления в Иране: первые сообщения об арестах

В Иране сообщили о первых арестах из-за серии загадочных отравлений школьниц.



Об этом сообщил замминистра внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади.



"Несколько человек были арестованы в пяти провинциях, и соответствующие органы проводят расследование", — сообщил он.



По данным местных СМИ, с ноября уже более 1200 школьниц из 60 различных школ заболели в результате химических или биологических атак. Один из иранских чиновников сообщил, что число отравленных - гораздо выше - до 5000 в 230 школах.



О случаях смерти информация не поступала. Почти все пострадавшие девочки выздоровели.

