Загадочные отравления в Иране: первые сообщения об арестах
В Иране сообщили о первых арестах из-за серии загадочных отравлений школьниц.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади.
"Несколько человек были арестованы в пяти провинциях, и соответствующие органы проводят расследование", — сообщил он.
По данным местных СМИ, с ноября уже более 1200 школьниц из 60 различных школ заболели в результате химических или биологических атак. Один из иранских чиновников сообщил, что число отравленных - гораздо выше - до 5000 в 230 школах.
О случаях смерти информация не поступала. Почти все пострадавшие девочки выздоровели.