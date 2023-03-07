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Загадочные отравления в Иране: первые сообщения об арестах
07.03.2023 16:14 Алина Груднева

Загадочные отравления в Иране: первые сообщения об арестах

В Иране сообщили о первых арестах из-за серии загадочных отравлений школьниц.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади.

"Несколько человек были арестованы в пяти провинциях, и соответствующие органы проводят расследование", — сообщил он.

По данным местных СМИ, с ноября уже более 1200 школьниц из 60 различных школ заболели в результате химических или биологических атак. Один из иранских чиновников сообщил, что число отравленных - гораздо выше - до 5000 в 230 школах.

О случаях смерти информация не поступала. Почти все пострадавшие девочки выздоровели.
 

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