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Зафиксирован пуск очередной ракеты из КНДР
13.10.2022 20:10 Алина Груднева

Зафиксирован пуск очередной ракеты из КНДР

В четверг, 13 октября, Северная Корея произвела очередной запуск ракеты.

 
Об этом сообщает береговая охрана Японии.
 
Предположительно, КНДР произвела запуск баллистической ракеты.

В ответ Вооруженные силы КНДР сообщили, что приняли "решительные военные контрмеры" после артиллерийского обстрела, который якобы совершили военные Южной Кореи.

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