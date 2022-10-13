



Зафиксирован пуск очередной ракеты из КНДР

В четверг, 13 октября, Северная Корея произвела очередной запуск ракеты.

Об этом сообщает береговая охрана Японии.

Предположительно, КНДР произвела запуск баллистической ракеты.



В ответ Вооруженные силы КНДР сообщили, что приняли "решительные военные контрмеры" после артиллерийского обстрела, который якобы совершили военные Южной Кореи.