



Задержаны поджигатели сгоревшей фермы, на которой погибли четыре лошади

Полиция Северного округа Израиля задержала банду поджигателей, причастных к разрушительному пожару, произошедшему на прошлой неделе на конной ферме в Кфар-Шамаи недалеко от Цфата. Об этом сообщил официальный представитель израильской полиции.



Из-за поджогов на ферме погибли четыре лошади и нанесен ущерб инфраструктуре на несколько сотен тысяч шекелей. После получения сообщения о пожаре на ферме по разведению лошадей в Кфар-Шамае на место происшествия немедленно были направлены силы полиции.



Предварительное расследование показало, что подозреваемые ворвались на конезавод в ночь на 17 июля и преднамеренно подожгли конюшню. После 14-часового преследования преступники были схвачены в разных местах северного региона – один на шоссе №89, а другой – возле горы Мерон.



28-летние жители Саламе и Камане должны предстать перед магистратским судом в Кирьят-Шмоне, где полиция будет добиваться продления срока их содержания под стражей.



Действия полиции стали частью борьбы с широко распространенным рэкетом в регионе. Командир полиции Северного округа подтвердил непоколебимую приверженность борьбе с вымогательством.



“Хотя сегодняшний инцидент, несомненно, трагичен, мы успешно задержали подозреваемых в течение нескольких часов. Мы будем настойчиво бороться с преступными группировками, пока не искореним это явление”, – сказал он.