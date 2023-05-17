



Задержаны еще 17 человек, снимавших работу ПВО в Киеве

Сотрудники СБУ задержали еще 17 человек, которые снимали работу сил противовоздушной обороны в Киеве во время массированной атаки ночью 16 мая.



Напомним, ранее стало известно о том, что СБУ разоблачила шесть украинских блогеров, которые распространяли фото и видео работы сил противовоздушной обороны Украины во время массированной атаки РФ на Киев ночью 16 мая. Фигуранты среди прочего зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы украинской ПВО.



В считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора, сообщили в СБУ, и уточнили, что у блогеров проведены обыски, изъяты телефоны и компьютеры.