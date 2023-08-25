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Поселенец, задержанный за беспорядки после теракта в Эли, освобожден
25.08.2023 17:15 Наталья Богинская

Поселенец, задержанный за беспорядки после теракта в Эли, освобожден

Глава ШАБАКа и министр обороны лично одобрили освобождение административного заключенного поселенца и позволили ему стать студентом академии "Эли", флагманской школы религиозного сионизма. 

Как сообщила телекомпания "КАН-11", он был отправлен под административный арест два месяца назад в связи с беспорядками в палестинских деревнях после теракта под Эли, в результате которого был убит его друг. 

Это беспрецедентное решение было принято после того, как задержанный признал свою вину и пообещал больше так не поступать. Администрация Эли пообещала следить за ним.
 

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