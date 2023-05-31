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Задержанных за избиение палестинца солдат ЦАХАЛа отпустили
31.05.2023 19:40 Алина Груднева

Задержанных за избиение палестинца солдат ЦАХАЛа отпустили

Четверых арестованных по подозрению в избиении задержанного палестинца солдат ЦАХАЛа освободили на время расследования.

Об этом сообщает представитель Армии обороны Израиля.

"Основываясь на доказательствах и выводах, обнаруженных на данном этапе, было решено, что больше нет никаких оснований для содержания солдат под стражей на время проведения расследования", — сказано в заявлении.

Сегодня утром в ЦАХАЛе сообщали, что военнослужащих подозревают в причинении "серьезного физического вреда" палестинцу.

Сами подозреваемые заявили, что инцидент, в результате которого мужчина получил травму, был несчастным случаем.
 

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