



Задержанного по подозрению в шпионаже на Иран депортировали

Иранский еврей, задержанный в аэропорту Бен-Гурион, после допроса был депортирован, сообщает ШАБАК.



Отмечается, что мужчина, у которого есть родственники в Израиле, был задержан рано утром в пятницу по прибытию. Агентство заявило, что этот человек признался, что находился в Израиле, чтобы шпионить в пользу Тегерана, после чего был немедленно отправлен обратно в страну, из которой прибыл.



В ШАБАК отказались комментировать, из какой страны прибыл этот человек.



Источники в обороне сообщили The Times of Israel, что подозреваемый находился под давлением иранской разведки, а также мотивирован крупной выплатой, он не был арестован.



Существует “малая вероятность” того, что ему будут предъявлены обвинения в израильской правовой системе, поскольку он не является гражданином Израиля.



“Его остановили прежде, чем он успел что-либо сделать. И это помимо других оперативных соображений”, — добавил чиновник.



