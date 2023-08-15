Новости » Происшествия
Задержание сухогруза в Черном море: Россияне поставили моряков на колени – видео
15.08.2023 19:38 Евгения Маркова

Задержание сухогруза в Черном море: Россияне поставили моряков на колени – видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео задержания 13 августа и досмотра в Черном море сухогруза “Сукра Окан”, который был остановлен предупредительным огнем по пути в украинский порт Измаил.

Ролик Минобороны начинается с кадров, снятых с вертолета, рядом с сухогрузом. На палубе стоит человек в военной форме, рядом стоят на коленях люди, держащие руки за головой. Затем показывается, как военные РФ идут по сухогрузу с оружием в руках, заходят в рубку, и криком требуют остановить двигатель.
После этого члены экипажа, находящиеся в рубке, опускаются на колени с руками за головой. Военные на английском языке спрашивают капитана, почему он не остановил сухогруз, на что тот отвечает, что “плохо понял”.

Минобороны РФ сообщило, что после проверки документов и досмотра судно продолжило свой путь. Представитель турецкой компании, владеющей сухогрузом, сообщил телеканалу CNN, что судно на момент проверки было пустым и шло в Измаил за зерном. 

ВВС отмечает, что это первый случай обстрела торгового судна вне портов Украины с момента выхода России из зернового соглашения. Украина назвала этот инцидент нарушением норм международного морского права и потребовала тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Также капитанам судов, направляющихся в украинские порты или обратно, рекомендовано двигаться “как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы