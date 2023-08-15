



Задержание сухогруза в Черном море: Россияне поставили моряков на колени – видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео задержания 13 августа и досмотра в Черном море сухогруза “Сукра Окан”, который был остановлен предупредительным огнем по пути в украинский порт Измаил.



Ролик Минобороны начинается с кадров, снятых с вертолета, рядом с сухогрузом. На палубе стоит человек в военной форме, рядом стоят на коленях люди, держащие руки за головой. Затем показывается, как военные РФ идут по сухогрузу с оружием в руках, заходят в рубку, и криком требуют остановить двигатель.

После этого члены экипажа, находящиеся в рубке, опускаются на колени с руками за головой. Военные на английском языке спрашивают капитана, почему он не остановил сухогруз, на что тот отвечает, что “плохо понял”.



Минобороны РФ сообщило, что после проверки документов и досмотра судно продолжило свой путь. Представитель турецкой компании, владеющей сухогрузом, сообщил телеканалу CNN, что судно на момент проверки было пустым и шло в Измаил за зерном.



ВВС отмечает, что это первый случай обстрела торгового судна вне портов Украины с момента выхода России из зернового соглашения. Украина назвала этот инцидент нарушением норм международного морского права и потребовала тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Также капитанам судов, направляющихся в украинские порты или обратно, рекомендовано двигаться “как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря”.

❗️Кадры работы российской досмотровой группы патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» на сухогрузе «Сукра Окан», следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил 13 августа

На видео зафиксированы облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования pic.twitter.com/JeF6wufWga — Laro (@19Laro65) August 15, 2023