



Задержан виновник масштабного пожара в Костроме, вернувшийся с войны в Украине

Предполагают, что виновником пожара, вспыхнувшего в кафе "Полигон" в российской Костроме, является молодой военный, недавно вернувшийся с войны в Украине, пишут российские СМИ.



По предварительной информации это 23-летний Станислав Ионкин, уроженец Свердловской области. Из-за полученного ранения он вернулся с войны в Украине в августе этого года. Власти информацию пока не подтвердили.



Также в сети предполагают, что в Кострому Станислав приехал для прохождения медкомиссии после ранения, чтобы его снова отправили в зону боевых действий. Что же стало причиной потасовки в кафе и зачем Станислав спровоцировал масштабный пожар, неизвестно.



Подозреваемый задержан, а по факту трагедии возбуждено два уголовных дела: за "причинение смерти по неосторожности" и за "недобросовестное предоставление услуг".



Возгорание в кафе вызвал выстрел Станислава из ракетницы в потолок клуба, который загорелся почти мгновенно, а площадь пожара составила 3,5 тысячи метров.



Тушение пожара осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли. Кроме того возникли трудности с эвакуацией людей из зоны возгорания, потому что из семи аварийных выходов 4 были заблокированы, и спасателям пришлось выламывать закрытые двери.



СМИ сообщают, что в результате возгорания погибли по меньшей мере 15 человек.