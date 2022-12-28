



Задержан полицейский, зверски насиловавший девушку

Состояние девушки из Москвы, подвергшейся жестокому секс-насилию со стороны полицейского и его друга резко ухудшилось. Адвокат потерпевшей рассказал о ходе следствия и преградах, с которыми столкнулась жертва дикого сексуального насилия.



«Буквально недавнно пришло СМС от врача о том, что Лане стало плохо и ей экстренно требуется медицинское вмешательство», — сообщил «МК» адвокат Шота Горгадзе.



По словам Горгадзе, к нему обратилась тетя пострадавшей, которая растила девушку.



«Какие-либо подробности возможно будет обсуждать после того, как Лана придёт в себя и даст на это своё разрешение. Она действительно недавно вышла из комы, появились оптимистические прогнозы. Но сегодня случился нехороший скачок…», — сказал адвокат.



В ночь на 15 декабря она встречалась с двумя друзьями в квартире на Ферганском проезде, где те подвергли ее сексуальным пыткам с использованием черенка от лопаты и парогенератора.



В итоге девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии, у нее диагностированы разрывы влагалища и селезенки, также имеются ожоги.

Один из участников оргии, 20-летний безработный, уже арестован. Второй, 21-летний полицейский на момент оргии работал водителем хозгруппы кинологического центра УВД Северо-Западного округа.



Вскоре после инцидента он"заболел". 24 декабря младшего сержанта уволили из органов. Вчера же он был задержан следователем СК. Обвинение ему пока не предъявлено.