



Задержан подросток из Хайфы, бросивший коктейль Молотова в дом друга

Полиция задержала 14-летнего подростка из Хайфы по подозрению в том, что ночью он бросил бутылку с "коктейлем Молотов" в дом другого несовершеннолетнего.

По предварительным данным, мальчики поссорились.

Полиция начала расследование после получения сообщения о том, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого.

Завтра будет принято решение о продлении срока содержания подростка под стражей в окружном суде Хайфы.