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Задержан подросток из Хайфы, бросивший коктейль Молотова в дом друга
23.09.2022 17:50 Алина Груднева

Задержан подросток из Хайфы, бросивший коктейль Молотова в дом друга

Полиция задержала 14-летнего подростка из Хайфы по подозрению в том, что ночью он бросил бутылку с "коктейлем Молотов" в дом другого несовершеннолетнего.

 
По предварительным данным, мальчики поссорились.
 
Полиция начала расследование после получения сообщения о том, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал. 
 
Правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого.
 
Завтра будет принято решение о продлении срока содержания подростка под стражей в окружном суде Хайфы.

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