Задержан подросток из Хайфы, бросивший коктейль Молотова в дом друга
Полиция задержала 14-летнего подростка из Хайфы по подозрению в том, что ночью он бросил бутылку с "коктейлем Молотов" в дом другого несовершеннолетнего.
По предварительным данным, мальчики поссорились.
Полиция начала расследование после получения сообщения о том, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал.
Правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого.
Завтра будет принято решение о продлении срока содержания подростка под стражей в окружном суде Хайфы.