Новости » Происшествия
17.07.2023 13:34 Ирина Демьянова

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Реховота в Иорданской долине

По сообщениям еврейских СМИ, подозреваемый в убийстве был арестован после того, как тело жителя Реховота Яира Хадада, отца троих детей, было обнаружено на плантации фиников в долине реки Иордан на прошлой неделе.

В понедельник, 17 июля, после того как полиция сняла запрет на разглашение информации, стало известно, что подозреваемый — еврей. 

Первоначально тело погибшего было обнаружено палестинской полицией в четверг, 13 июля.

Впоследствии дело было передано израильской полиции.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы