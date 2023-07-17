



Задержан подозреваемый в убийстве жителя Реховота в Иорданской долине

По сообщениям еврейских СМИ, подозреваемый в убийстве был арестован после того, как тело жителя Реховота Яира Хадада, отца троих детей, было обнаружено на плантации фиников в долине реки Иордан на прошлой неделе.



В понедельник, 17 июля, после того как полиция сняла запрет на разглашение информации, стало известно, что подозреваемый — еврей.



Первоначально тело погибшего было обнаружено палестинской полицией в четверг, 13 июля.



Впоследствии дело было передано израильской полиции.

