



Задержан подозреваемый в ограблении магазина в Кирьят-Гате

В Кирьят-Гате подросток ограбил магазин, украв несколько сотен шекелей, и скрылся.

Прибывшие на место ограбления сотрудники полиции допросили свидетелей и приступили к поискам подозреваемого.

Им удалось установить личность вора, которым оказался 16-летний местный житель. В итоге парня поймали в его же доме.

В ходе обыска у него изъяли украденные деньги. Подростка доставили на допрос, по окончании которого будет принято решение о продлении срока его содержания под стражей.