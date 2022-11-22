Задержан подозреваемый в ограблении магазина в Кирьят-Гате
В Кирьят-Гате подросток ограбил магазин, украв несколько сотен шекелей, и скрылся.
Прибывшие на место ограбления сотрудники полиции допросили свидетелей и приступили к поискам подозреваемого.
Им удалось установить личность вора, которым оказался 16-летний местный житель. В итоге парня поймали в его же доме.
В ходе обыска у него изъяли украденные деньги. Подростка доставили на допрос, по окончании которого будет принято решение о продлении срока его содержания под стражей.