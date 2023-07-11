



Задержан подозреваемый в ликвидации капитана подлодки в Краснодаре

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в пресс-службе СК России. Ржицктий ранее командовал подводной лодкой Краснодар, запускавшей ракеты Калибр по Украине.



«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого», — говорится в сообщении ведомства.



Задержанным по подозрению в убийстве капитана Станислава Ржицкого оказался 64-летний президент Федерации шотокан карате-до Украины SKIF, заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта Сергей Денисенко. Об этом во вторник со ссылкой на источник сообщает RT.

Известно, что мужчина родом из города Сумы. По предварительной информации, проживал он в Буче. Денисенко имеет 7-й дан шотокан карате-до и является обладателем черного пояса.