Задержан мужчина за непристойные действий в отношении несовершеннолетней
В Бейт-Шемеше задержан 50-летний мужчина по подозрению в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетней.
Уточняется, что мужчина стоял позади девушки в магазине одежды в Бейт-Шемеш и приставал к ней.
На место происшествия была вызвана полиция. Это случилось около недели назад.
Заявление в полицию передала несовершеннолетняя и ее мать. По словам потерпевшей, пока она гуляла по магазину, подозреваемый следовал за ней.
Мужчину задержали сегодня. Завтра он предстанет перед судом в Иерусалиме, где будет поднят вопрос о сроке его содержания под стражей.