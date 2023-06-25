



Задержан мужчина за непристойные действий в отношении несовершеннолетней

В Бейт-Шемеше задержан 50-летний мужчина по подозрению в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетней.



Уточняется, что мужчина стоял позади девушки в магазине одежды в Бейт-Шемеш и приставал к ней.



На место происшествия была вызвана полиция. Это случилось около недели назад.



Заявление в полицию передала несовершеннолетняя и ее мать. По словам потерпевшей, пока она гуляла по магазину, подозреваемый следовал за ней.



Мужчину задержали сегодня. Завтра он предстанет перед судом в Иерусалиме, где будет поднят вопрос о сроке его содержания под стражей.

