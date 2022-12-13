



Задержан мужчина, похитивший женщину под видом агента Моссада

Израильская полиция арестовала 57-летнего мужчину по подозрению в том, что он выдавал себя за агента Моссада, похитил женщину и отказался сотрудничать с властями.



Муж жертвы похищения позвонил жене, но ответил мужчина, назвавшийся агентом Моссада, и сказал ему, что он больше никогда не увидит свою жену.

После этого в дело вмешалась полиция. Полицейские снова позвонили на телефон женщины. Похититель также представился им сотрудником Моссада из секретного подразделения и отказался назвать свое местонахождение. За время получасового разговора офицера с подозреваемым полицейским удалось отследить звонок и вычислить, что он находится на палестинской территории.



Прибывшие на место полицейские попытались задержать подозреваемого, но он отказался выходить из машины и оказал сопротивление силам безопасности.



В машине подозреваемого полиция обнаружила ножи и поддельные полицейские значки. После задержания подозреваемому потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу.



По итогам заседания, состоявшегося в суде в отсутствие подозреваемого, было принято решение о его освобождении на ограничительных условиях и направлении на психиатрическую экспертизу.

