



Задержан дезертир с пулеметом Новошахтинске. Он оказался бойцом ЧВК Вагнер

Установлена личность дезертира, устроившего стрельбу в Ростовской области. Им оказался боец ЧВК «Вагнер» Николин, завербованный этой структурой из уфимской исправительной колонии №4.



Николин дезертировал с фронта с оружием (ручным пулеметом Калашникова с боеприпасами) 24 ноября. Полицейскому патрулю он попался уже на территории Ростовской области, около завода в Новошахтинске. Дезертир открыл по стражам порядка огонь из пулемета, ранил одного из сотрудников.



Поиски Николина длились, напомним, около суток; рассматривались версии о том, что на территории Ростовской области работает украинская диверсионно-разведывательная группа. Обнаружить разыскиваемого удалось на заброшенной свиноферме, при задержании он оказывал сопротивление.



