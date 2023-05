Задержали самолет: в США рейс был отложен из-за огромного роя пчел

В штате Техас, США, в межконтинентальном аэропорту Буша, самолет компании Delta Air Lines не смог взлететь, поскольку одно из его крыльев облепило рой пчел. Об этом пишет The Mirror.



В среду рейс из Хьюстона в Атланту был задержан из-за пчел, облепивших крыло воздушного судна и не позволявших пассажирам занять свои места на борту. Один из пассажиров сообщил, что они не могут приступить к посадке, пока не уберут насекомых с самолета.



"Нас не пустят на борт, пока не прогонят пчел. Но как же это произойдет? Они не покинут крыло, когда мы взлетим?", – написали пассажиры.



Капитан сообщил пассажирам о ряде проблем, которые мешали уничтожению пчел. Например, пчеловоду было запрещено касаться самолета, а эксперты по борьбе с вредителями не могли опрыскивать борт.



Сотрудники аэропорта не могли использовать воду для извлечения пчел из соображений безопасности. К счастью, проблема была решена, когда самолет отогнали для освобождения места на взлетной полосе. Пчелы просто улетели, когда включился двигатель.



В Delta Air Lines сообщили, что из-за насекомых авиарейс был задержан почти на три часа.



"Хотите верьте, хотите нет, но рейс 1682 года авиакомпании Delta из Хьюстона-Буша в Атланту сегодня днем был задержан после того, как рой пчел, очевидно, захотел пообщаться с крылом нашего самолета, несомненно, чтобы поделиться последними новостями об условиях полета ", – говорится в заявлении представителей авиакомпании Delta для CBS News".

