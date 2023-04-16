



Задавило собственной машиной: женщина погибла на парковке в Ашдоде

45-летняя женщина была задавлена насмерть, после того как ее, по всей видимости, переехала собственная машина на парковке на улице Шабат Леви в Ашдоде.



Парамедики Шахар Адри и Уриэль Ашер, первыми прибывшие на место происшествия, рассказали, что "когда мы прибыли на место, то увидели женщину без сознания, зажатую между транспортным средством и стеной. После спасательных операций, мы провели медицинские тесты, но ее травмы были критическими, и, к сожалению, мы были вынуждены констатировать ее смерть".



Полиция заявила, что начала расследование обстоятельств аварии.