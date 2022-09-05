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Забыли в автобусе: в Японии девочка умерла от теплового удара
05.09.2022 19:27 Ольга Белозерова

Забыли в автобусе: в Японии девочка умерла от теплового удара

В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка по имени Чина Кавамото умерла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе.

Как сообщает Kyodo, девочка вместе с другими детьми ехала в детский сад. Однако воспитатели не заметили, что Чина Кавамото не вышла из автобуса и не присоединилась к группе детей. 

Автобус прибыл к ее детскому саду около 8:50 утра, и, по словам полиции, сотрудники школы нашли ее без сознания внутри автобуса около 14:10.

Девочку отвезли в больницу, где медики были вынуждены констатировать ее смерть. 

По предварительной версии, она умерла от теплового удара. Температура воздуха в этот день была выше 30 градусов. 

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