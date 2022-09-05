Забыли в автобусе: в Японии девочка умерла от теплового удара
В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка по имени Чина Кавамото умерла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе.
Как сообщает Kyodo, девочка вместе с другими детьми ехала в детский сад. Однако воспитатели не заметили, что Чина Кавамото не вышла из автобуса и не присоединилась к группе детей.
Автобус прибыл к ее детскому саду около 8:50 утра, и, по словам полиции, сотрудники школы нашли ее без сознания внутри автобуса около 14:10.
Девочку отвезли в больницу, где медики были вынуждены констатировать ее смерть.
По предварительной версии, она умерла от теплового удара. Температура воздуха в этот день была выше 30 градусов.