



Забыл телефон в ресторане: Тренера обвинили в неоднократном изнасиловании детей

Футбольный тренер из Теннесси забыл свой телефон в ресторане. Сотрудники заведения пытались связаться с владельцем устройства, просмотрели его телефон, нашли “десятки ужасных видео и фотографий детей” и вызвали полицию.



Просматривая телефон, полицейское управление Франклина обнаружило “сотни тревожных видео и фотографий”, в том числе видео, на которых он насилует “мальчиков без сознания”.



63-летний Камило Уртадо Кампос задержан по обвинению в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.



Полиция Франклина заявила, что по меньшей мере 10 детей в возрасте от 9 до 17 лет были накачаны наркотиками, изнасилованы и засняты на видео преступником. Детективы заявили, что дети на видео были в “таком состоянии”, что могли не осознавать, что их насилуют.



По словам полиции, Кампос набирал детей на близлежащих школьных площадках для игры в своей команде.



“Завоевав их доверие, он приглашал детей к себе домой, где накачивал их наркотиками, а затем насиловал”, – заявили в полиции Франклина.

Полиция расследует дело и устанавливает личности детей.