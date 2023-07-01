



Заброшенная военная база в Беларуси вновь используется: снимки со спутника

Одна из заброшенных военных баз недалеко от Минска стала действующей.



Снимки со спутников представил американский Институт изучения войны.



По данным ISW, соответствующие доказательства использования заброшенной базы были получены в период с 15 и 30 июня.



"На спутниковых снимках, сделанных 30 июня, видно как минимум 303 палатки, в которых могут разместиться от 20 до 50 человек, на бывшей военной базе в Беларуси", - сказано в сообщении.



Не исключено, что эту базу могли занять наемники ЧВК "Вагнер", о местонахождении которых никто не знает.

