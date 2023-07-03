



Забили камнями насмерть отца на глазах детей - за то, что подмигнул родственнице

Окружной суд Хайфы приговорил к 17 годам тюрьмы братьев Амира и Фараха Бархат, которые были признаны виновными в жестоком убийстве Наджиба Абдуллы - потому что он подмигнул их родственнице. Кроме того, суд обязал каждого из них выплатить его семье компенсацию в размере 75 тысяч шекелей.



Убийство произошло около трех лет назад, возле памятника друзскому воину недалеко от Кфар Касра, где живут обвиняемые. Эти двое, которым сейчас 24 и 21 год, организовали "встречу" с Абдуллой, на которую заманили его, утверждая, что нашли для него идеальный автомобиль, который он хотел приобрести.



Братья, узнав, что Абдулла якобы подмигнул их родственнице, чем нанес ущерб чести семьи, решили отомстить. Тот, ничего не подозревая, явился по их приглашению. Согласно обвинительному заключению, поданному окружной прокуратурой Хайфы, 32-летний Абдулла приехал на место встречи - с двумя своими дочерьми - в возрасте 3 лет и 3 месяцев.



Он припарковался рядом с машиной братьев, которые начали бросать в него камни. Абдулла вышел из машины, пытаясь понять, что происходит, и противостоять им. Но затем эти двое набросились на него с камнями, нанося удары по всему телу и непрерывно избивая его - на глазах у его маленьких дочерей.



Абдулла, тяжело раненый, бежал - но по дороге упал в оливковой роще. Женщины, проходившие мимо и заметившие его, позвонили в отделение интенсивной терапии MADA. Парамедики сделали ему искусственное дыхание, и он был доставлен в медицинский центр Галилеи, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.



Братья Бархат, не имевшие судимостей, скрылись с места происшествия и позже сдались полиции. На допросе они признались, что напали, но не собирались убивать.