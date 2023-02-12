



Забил жену гантелями и позвонил в полицию. Подробности убийства в Лоде



53-летняя женщина была найдена утром 12 февраля без сознания в своем доме на улице Ха Наси в Лоде. Прибывшие на место происшествия медики MADA и парамедики сообщили, что женщина была найдена без признаков жизни со следами насилия, и им пришлось констатировать ее смерть на месте.



Тем временем сотрудники полиции Лода начали расследование обстоятельств дела и арестовали мужчину на месте, после того как он позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену. Муж ударил женщину гантелей по голове, и сразу после сообщения в полицию мужчина покинул дом. Подозреваемый, житель Лода в возрасте около 50 лет, по окончании следствия предстанет перед судом. Полиция подаст ходатайство о продлении срока содержания под стражей.