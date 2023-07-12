



Забастовки в аэропортах Португалии будут в конце июля и начале августа

Четыре профсоюза Portway объединились и объявили о всеобщей забастовке в Португалии, запланированной на 30 и 31 июля, а также на 5 и 6 августа.



Как сообщают местные СМИ, с 19 июля забастовка коснется всех сверхурочных работников, а с 1 августа страйк будет и праздничные дни, при этом обе забастовки планируется продолжать бессрочно, передает SchengenVisaInfo.



Объявление о забастовке было сделано четырьмя профсоюзами: ITAVA, SINDAV, STHA и SIMAMEVIP. Эти профсоюзы представляют сотрудников Portway (компания по наземному обслуживанию), которая работает в португальских аэропортах.



Профсоюзы заявляют, что Соглашение с компанией, которое было заключено в 2020 году, предусматривает, что работа, выполняемая в праздничные дни, считается как в обычные рабочие дни, а должна давать работникам право на 50-процентное увеличение их соответствующего вознаграждения.



Согласно заявлению профсоюзов, забастовки будут включать:



все сверхурочные рабочие будут бастовать с 19 июля на неопределенный срок;

сотрудники, которые работают в праздничные дни, но их зарплаты считаются обычными рабочими днями, будут бастовать с 1 августа на неопределенный срок;

тотальная забастовка запланирована на 30 и 31 июля, а также 5 и 6 августа.