



Забастовка в Италии: Отменены почти тысяча авиарейсов

В Италии в субботу, 15 июля, прошла общенациональная забастовка работников авиационной отрасли . Это привело к отмене около тысячи авиарейсов по всей стране, сообщает информационное агентство ANSA.



Отмечается, что из-за отмены сотен рейсов, запланированных на субботу, пришлось изменить планы почти 250 тысячам пассажиров. В частности, в аэропортах Милана было отменено 150 рейсов, в Неаполе – 118, Венеции – 101. Итальянская ассоциация потребителей Codacons подсчитала, что это привело к многомиллионным убыткам.



Забастовка была объявлена ​​раньше времени. Он началась в 10:00 и продолжалась до 18:00 по итальянскому времени. В ней принял участие наземный персонал аэропортов, в том числе работники регистрационных стоек. Также бастовали пилоты авиакомпании Malta Air, обслуживающие рейсы Ryanair в Италию, и пилоты и бортпроводники бюджетной авиакомпании Vueling.



Забастовка была инициирована профсоюзами, требующими улучшения условий труда. А именно повышения зарплаты, большего количества выходных и больничных дней, улучшения медицинского обеспечения и увеличения пенсий. Как утверждает профсоюз Uiltrasporti, в настоящее время около 11 тысяч грузчиков в аэропортах получают заработную плату, совершенно неадекватную экономической ситуации.



Это уже вторая большая забастовка в Италии. 13 июля состоялась забастовка железнодорожников, что повлекло за собой серьезные перебои в работе общественного транспорта.