



Забастовка в аэропортах Германии привела к отмене сотен рейсов

Verdi, региональный профсоюз, призвал персонал к забастовке в аэропортах Берлина, Гамбурга, Ганновера и Бремена. В берлинском аэропорту Бранденбург сотрудники службы безопасности бастуют из-за неудачных коллективных переговоров по оплате ночных и выходных смен, пишет The Washington Post.



Забастовка в аэропорту Берлина привела к отмене 200 вылетающих рейсов, в результате чего пострадали 27 000 пассажиров, говорится в сообщении на сайте города.



Аэропорт Гамбурга предупредил , что “регулярные вылеты будут невозможны” с 22:00 воскресенья до 23:00 понедельника. Прибытие рейсов “по-прежнему возможно”, но они могут быть задержаны или отменены, сообщили в аэропорту. По меньшей мере 123 вылетающих рейса, запланированных на понедельник, будут затронуты, а еще 121 прибывающий рейс может быть задержан или отменен, сообщили в аэропорту. Отмечается, что могут пострадать более 30 000 пассажиров.



Рейсы были полностью забронированы на субботу и вторник, чтобы компенсировать отмененные рейсы, сообщили в аэропорту.



Lufthansa сообщила в электронном письме, что ожидает “массовых сбоев в выполнении рейсов и значительного числа отмен рейсов“ в понедельник в Германии.



Представитель Lufthansa сообщил, что авиакомпания уведомляет клиентов, предлагая альтернативные маршруты полетов и, по возможности, перебронирование билетов на поезда, отметив, что забастовка была вызвана спором между профсоюзом и аэропортами, а не с авиакомпаниями. Ожидается, что операции вернутся в нормальное русло уже во вторник, сказал пресс-секретарь.



