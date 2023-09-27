



За сбоями работы Бен-Гуриона стоит российская система радиоэлектронной борьбы

Управление аэропортов Израиля заявило, что “неизвестные факторы” нарушают работу систем GPS самолетов, приземляющихся в аэропорту Бен-Гурион в последние месяцы. В результате, по сообщениям израильских СМИ, самолеты были перенаправлены на альтернативные маршруты посадки.



Западный источник сообщил JNS, что причиной сбоев, скорее всего, являются российские системы радиоэлектронной борьбы, расположенные в Сирии. По словам источника, хотя такие системы в Сирии не имеют прямой видимости на большую часть территории Израиля, воздушное пространство Израиля остается доступным.



Власти Израиля изучают такую ​​возможность, поскольку известно, что такие системы действуют как в Сирии, так и на кораблях в восточном Средиземноморье, и прецеденты подобных инцидентов уже существуют.



Существует ряд известных глобальных навигационных спутниковых систем, в том числе знаменитая GPS, российская ГЛОНАСС, китайская система BeiDou и европейская система Galileo, а недавно появилась и индийская система. Современные, в основном коммерческие приемники, могут подключаться к более чем одной сети спутникового сигнала, и это усложняет, хотя и не делает невозможным, их выход из строя, пояснил источник.



Инерциальные навигационные системы, автономные устройства, работающие вместе со спутниковыми приемниками, которые не зависят от сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) и, следовательно, не подвержены помехам или спуфингу, являются дополнительным защитным инструментом.



“Чем больше мир зависит от внешней информации для навигации, такой как системы GPS, тем больше он подвергается опасностям, включая потерю сигнала, а также нарушение или подделку таких сигналов, которые создают ложную информацию о местоположении и скорости объектов”, – сообщил источник.

По его словам, “постепенно это превращается в целую дисциплину “навигационного боя”, которая влияет на навигацию по местоположению и на некоторое радиооборудование, которое зависит от точного знания времени”.

