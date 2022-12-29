



За последние пять лет в Израиле выявлено 325 жертв торговли людьми

Министерство юстиции опубликовало свой первый отчет о торговле людьми в Израиле. Доклад охватывает период с 2017 по 2021 год.



Согласно этому отчету, за последние пять лет в Израиле выявлено 325 жертв торговли людьми. Об этом сообщает Jerusalem Post.



71% из 325 жертв торговли людьми составляли женщины, а 1% - несовершеннолетние. Также выяснилось, что 40% людей были проданы с целью сексуальной эксплуатации , 44% содержались в условиях рабства и 16% были проданы по другим причинам.



Полиция Израиля провела 789 допросов подозреваемых в торговле людьми, из которых только 155 были обвинены, а 99 осуждены.