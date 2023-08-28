



За несколько месяцев до гибели Пригожин говорил, что его могут убить

Глава ЧВК “Вагнер” за несколько месяцев до своей гибели намекал на то, что его могут убить.



Соответствующее видео разместил в соцcети Х советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



“За несколько месяцев до своего убийства террорист Пригожин сам говорил, что "военная машина" (под руководством Путина и Шойгу), которую он образно называл "танчиком", может его убить. Он открыто говорил, что Путин перестал поставлять ему заключенных из тюрем, Шойгу - боеприпасы для ЧВК "Вагнер", а "система/власть" стала пытаться помешать его успехам”, - написал он.



Далее Геращенко риторически спросил: “Возникает вопрос: кто следующий?”