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За несколько месяцев до гибели Пригожин говорил, что его могут убить
28.08.2023 12:12 Ирина Демьянова

За несколько месяцев до гибели Пригожин говорил, что его могут убить

Глава ЧВК “Вагнер” за несколько месяцев до своей гибели намекал на то, что его могут убить.

Соответствующее видео разместил в соцcети Х советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“За несколько месяцев до своего убийства террорист Пригожин сам говорил, что "военная машина" (под руководством Путина и Шойгу), которую он образно называл "танчиком", может его убить. Он открыто говорил, что Путин перестал поставлять ему заключенных из тюрем, Шойгу - боеприпасы для ЧВК "Вагнер", а "система/власть" стала пытаться помешать его успехам”, - написал он.

Далее Геращенко риторически спросил: “Возникает вопрос: кто следующий?”



 

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