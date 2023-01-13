



За кибератакой на Королевскую почту Британии стояли российские хакеры

За кибератакой на Королевскую почту Великобритании (Royal Mail) стояла хакерская группировка, связанная с Россией.



Инцидент со взломом вынудил почтовый оператор Соединенного Королевства прекратить международные доставки 11 января.



Утверждается, что атака, фактически парализовавшая огромный Всемирный распределительный центр возле аэропорта Хитроу, была организована Lockbit.



Эта хакерской группировка специализируется на использовании программ-вымогателей, которые угрожает заблокировать доступ к конфиденциальным данным или слить их, если жертва не заплатит выкуп



Как выяснилось, вредоносное ПО Lockbit Black зашифровывало компьютерные системы на машинах Royal Mail, используемых для печати таможенных документов для отправки посылок за границу.



Послание от хакеров, требующих выкупа, гласило: "Ваши данные украдены и зашифрованы". По данным таблоидов, сотрудникам почты предложили связаться с группировкой, которая пообещала расшифровать один файл "бесплатно". Неизвестно, общалась ли представители Royal Mail с хакерами.