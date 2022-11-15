



За 10 секунд: бандит в Шломи украл бриллианты и часы на миллион шекелей



Необычное ограбление произошло в поселении Шломи на севере Израиля. Трое молодых людей ограбили машину рядом с магазином "Яломан". Один из них вышел из своей машины, разбил окно и взял с заднего сиденья сумку. Внутри нее были найдены бриллианты, ювелирные изделия и элитные часы на сумму около миллиона шекелей.



В посте на Facebook, содержащем запись ограбления, было предложено денежное вознаграждение в размере 200 000 шекелей тому, кто найдет грабителя.



Грабители, которым было около 20 лет, приехали на улицу в поселении Шломи, где припарковали свой автомобиль Toyota рядом с машиной ювелира.



Затем один из подозреваемых подошел к машине ювелира, разбил кулаком стекло рядом с дверью, вытащил сумку с драгоценностями и скрылся с места преступления. "Он сделал это менее чем за десять секунд", - говорит представитель полиции, добавляя, что ювелир, вернувшийся к своей машине, был шокирован, когда обнаружил, что сумка исчезла, и немедленно подал жалобу в полицейский участок Нагарии.



Сотрудники полицейского участка Нагарии начали расследование этого дела. В ходе него были арестованы трое подозреваемых, один из которых был близок к главе преступной организации Шмулику Харошу. Все трое отрицали кражу сумки, и в итоге следователи отпустили двоих подозреваемых, а 22-летний мужчина остался под стражей как подозреваемый во взломе и краже ценного имущества. Срок его задержания несколько раз продлевался, и в ближайшие дни обвинительное заключение против него будет передано в суд.