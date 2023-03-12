



Южноафриканский рэпер рухнул на сцене на глазах у публики — и умер

27-летний южноафриканский рэпер Коста Тич потерял сознание на сцене перед публикой во время выступления на фестивале Ultra Music Festival в Йоханнесбурге. Через несколько часов Тич скончался в больнице.



В конце своего выступления Тич попросил публику "поднять руки", публика разразилась бурными аплодисментами — и через мгновение он споткнулся и начал задыхаться. Он рухнул на пол, а толпа продолжала аплодировать. Ошеломленные члены съемочной группы бросились на помощь и унесли исполнителя со сцены.



Семья Коста Тича подтвердила новость о его смерти и поблагодарила фанатов за поддержку: "Смерть постучала в нашу дверь, с глубокой болью мы признаем кончину нашего любимого сына и брата".



Организация по защите прав создателей музыки Южной Африки написала в Твиттере: "Опечалены смертью популярного рэпера Косты Цованоглу, известного как Коста Тич. Приносим искренние соболезнования его семье, друзьям и музыкальной индустрии".



Рэпер, настоящее имя которого Константинос Цованоглу, изначально начинал как танцор и в последние годы стал звездой южноафриканской музыкальной сцены.



Недавно он подписал контракт со звукозаписывающей компанией рэпера Эйкона и сказал в интервью: "Я почувствовал, что пришло время сотрудничать с глобальной компанией, чтобы я мог преодолеть барьеры и выйти на международный уровень".