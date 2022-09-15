



Южная Корея выдала ордер на арест разработчика криптовалюты Luna

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест До Квона, основного разработчика криптовалют Luna и TerraUSD, чей крах потряс криптовалютные рынки по всему миру.



Как сообщает CNN, До Квон был обвинен инвесторами в мошенничестве после краха.



"Выдан ордер на арест в общей сложности шести человек, включая До Квона, которые в настоящее время проживают в Сингапуре", - заявил представитель прокуратуры, не вдаваясь в подробности.



Ордер на арест был выдан после нескольких месяцев расследования, включая операции по обыску и конфискации в офисах и на местных криптовалютных биржах.



По данным аналитической компании Elliptic, те, кто инвестировал в Luna и TerraUSD, потеряли около 42 миллиардов долларов.



