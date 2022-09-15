Новости » Происшествия
Южная Корея выдала ордер на арест разработчика криптовалюты Luna
15.09.2022 05:51 Ольга Белозерова

Южная Корея выдала ордер на арест разработчика криптовалюты Luna

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест До Квона, основного разработчика криптовалют Luna и TerraUSD, чей крах потряс криптовалютные рынки по всему миру.

Как сообщает CNN, До Квон был обвинен инвесторами в мошенничестве после краха.

"Выдан ордер на арест в общей сложности шести человек, включая До Квона, которые в настоящее время проживают в Сингапуре", - заявил представитель прокуратуры, не вдаваясь в подробности.

Ордер на арест был выдан после нескольких месяцев расследования, включая операции по обыску и конфискации в офисах и на местных криптовалютных биржах.

По данным аналитической компании Elliptic, те, кто инвестировал в Luna и TerraUSD, потеряли около 42 миллиардов долларов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы