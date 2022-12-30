



Южная Корея провела учения по сбиванию беспилотников

Южная Корея провела крупномасштабные военные учения, имитирующие сбивание беспилотников, чтобы повысить свою готовность к провокациям со стороны Северной Кореи.



Об этом сообщает ABC News.



В учениях в четверг участвовали наземные зенитные орудия, беспилотники, играющие роль дронов противника, а также в общей сложности 20 истребителей, ударных вертолетов и беспилотных средств. По словам военных властей, хотя настоящей боевой стрельбы не было, это все же были первые крупные учения по борьбе с дронами в стране с 2017 года.



Учения были проведены после того, как дроны со стороны КНДР пересекли границу с Южной Кореей.



Южнокорейским военным самолетам и вертолетам не удалось сбить ни один из пяти северокорейских беспилотников, замеченных к югу от границы в понедельник. Один из них добрался до северного Сеула. Это вызвало опасения по поводу безопасности у многих жителей страны, а военным пришлось извиниться.