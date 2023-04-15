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Южная Корея: большинство пострадавших в ДТП израильтян выписаны
15.04.2023 16:58 Алина Груднева

Южная Корея: большинство пострадавших в ДТП израильтян выписаны

По состоянию на 15 апреля, большинство пострадавших в результате аварии в Южной Корее израильтян уже выписаны из больницы.

Об этом сообщает Walla.

По данным издания, в настоящее время израильские туристы направляются в Сеул.

Ожидается, что оттуда они вернутся в Израиль завтра в сопровождении делегации страховой компании Passportcard.

Сегодня утром сообщалось о том, что девять израильтян, которые пострадали. когда перевернулся автобус, вскоре должны быть выписаны из больницы.

 

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