Южная Корея: большинство пострадавших в ДТП израильтян выписаны
По состоянию на 15 апреля, большинство пострадавших в результате аварии в Южной Корее израильтян уже выписаны из больницы.
Об этом сообщает Walla.
По данным издания, в настоящее время израильские туристы направляются в Сеул.
Ожидается, что оттуда они вернутся в Израиль завтра в сопровождении делегации страховой компании Passportcard.
Сегодня утром сообщалось о том, что девять израильтян, которые пострадали. когда перевернулся автобус, вскоре должны быть выписаны из больницы.