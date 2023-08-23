



Ютубер №1 Mr.Beast признал "Палестину" суверенным государством, а Тайвань – нет

Самый популярный ютубер в мире Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом Mr.Beast , вызвал скандал, когда признал "Палестину" в недавнем видеоэксперименте, который стал вирусным.



20 августа он выпустил видео о том, как “каждая страна мира соревнуется за 250 000 долларов”, в котором участвовали участники почти из всех стран мира. Однако было замечено, что блогер исключил Тайвань из конкурса. Также на его карте мира были изображены рядом израильский и палестинский флаги, а Крым был изображен в составе России.



В турнире приняли участие более 200 представителей разных стран. Ни один представитель Палестины не появился в кадре.



“Моя страна на самом деле не любит Израиль, сдержанно”, – сказал представитель Индонезии. “Многим людям они не нравятся”, – сказал представитель Ирака.



Также примечательно то, что, по заявлению автора, каждый представитель был доставлен самолетом из страны, которую он представлял, но подавляющее большинство участников говорили с североамериканским акцентом.



В связи с этим у многих пользователей возникли сомнения в подлинности проекта.