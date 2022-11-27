



Юрия Волкова убили шилом

Дарья, дочь Юрия Волкова, убитого в Холоне на прошлой неделе, рассказала порталу Walla, что оружие, которое использовал подозреваемый, не было обычным ножом. "Сначала мы не поняли, что его ударили ножом, думали, что у него случился инсульт из-за стресса. Когда мама закричала, что его ударили, врачи начали проверять и увидели, что его ударили чем-то и что его сердце повреждено изнутри", - сказала она. "Мы подумали, что это был складной нож, но потом поняли, что это оружие другое и чрезвычайно опасное".



До сих пор полиция не обнаружила орудие убийства, но, по оценкам, это шило, который можно приобрести в магазинах для портных и сапожников. По словам Дарьи, удар таким оружием повреждает внутренние органы, но оставляет небольшое входное отверстие, поэтому повреждения не видны. "Снаружи рану не видно, потому что она очень маленькая и начинает кровоточить изнутри", - объяснила Дарья. "Это то, что они поняли из материалов вскрытия".