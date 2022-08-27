



Юноша заработал на доверчивых израильтянах тысячи шекелей

19-летний израильтянин из Кирьят-Бялика заработал за последние месяцы тысячи шекелей, обманывая людей.



Согласно информации портала walla, обвиняемый в мошенничестве Меир Асулин "покупал" подержанные телефоны в Интернете. Он находил продавцов и чтобы повысить доверие к себе, как к покупателю, он представлялся сотрудником минобороны или же военным. За товар он рассчитывался чеками, которые потом никто не мог обналичить, ведь денег на счету у него не было.



Когда продавцы понимали, что их обманули, было уже слишком поздно - юноша скрывался уже с товаром. Асулин часто менял свой номер телефона, чтобы его не отыскали, а полученные телефоны он продавал уже сам, зарабатывая на этом тысячи шекелей.



Мировой суд Хадеры предъявил 19-летнему Меиру Асулину обвинение в мошенничестве.