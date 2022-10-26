



Юг Израиля: Бедуины в масках с автоматами ворвались в школу

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Тамир Штайнер сообщает о том, что группа молодых бедуинов в масках, вооруженных автоматами. ворвалась на территорию средней школы на юге страны.



Они преследовали одного из учеников, с которым у них был конфликт, чтобы свести с ним счеты.



Педагогический персонал и ученики защитили ученика, спрятали его в классах школы и вызвали полицию. По словам полицейских, семья отказалась сотрудничать со следствием. Арестов нет - но есть страх за жизнь мальчика, который теперь прячется и боится вернуться в школу.