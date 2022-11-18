



ЮАР: бандит, взорвавший обменник в Тель-Авиве, снова предстанет перед судом

Лидер израильской банды Янив Бен Симон предстал перед судом в пятницу на слушаниях по делу об экстрадиции.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Обвиняемый снова предстанет перед южноафриканским судом на следующей неделе, где ему будут предъявлены обвинения в хранении наркотиков, нелицензионного огнестрельного оружия и боеприпасов. Также Бен Симону предъявят обвинения в хранении запрещенного огнестрельного оружия.



Ранее Суд в Йоханнесбурге продлил срок содержания Янива Бен Симона под стражей до понедельника.



Янив Бен Симон подозревался в причастности к преступному нападению на улице Иехуда Халеви в Тель-Авиве в 2003 году, где погибли три невинных гражданина. Его арестовали в ходе рейда 17 ноября.