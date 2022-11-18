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ЮАР: бандит, взорвавший обменник в Тель-Авиве, снова предстанет перед судом
18.11.2022 20:06 Ольга Белозерова

ЮАР: бандит, взорвавший обменник в Тель-Авиве, снова предстанет перед судом

Лидер израильской банды Янив Бен Симон предстал перед судом в пятницу на слушаниях по делу об экстрадиции.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обвиняемый снова предстанет перед южноафриканским судом на следующей неделе, где ему будут предъявлены обвинения в хранении наркотиков, нелицензионного огнестрельного оружия и боеприпасов. Также Бен Симону предъявят обвинения в хранении запрещенного огнестрельного оружия.

Ранее Суд в Йоханнесбурге продлил срок содержания Янива Бен Симона под стражей до понедельника.

Янив Бен Симон подозревался в причастности к преступному нападению на улице Иехуда Халеви в Тель-Авиве в 2003 году, где погибли три невинных гражданина. Его арестовали в ходе рейда 17 ноября. 

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