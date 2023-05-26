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Youtube убирает одну из своих функций
26.05.2023 17:11 Алина Груднева

Youtube убирает одну из своих функций

Компания Youtube решила убрать одну из своих функций - Stories, за ее нерентабельность.

Предыдущие опубликованные истории будут действительны еще семь дней.

Любители поделиться своими личными моментами на платформе смогут теперь воспользоваться сообществом Shorts в Youtube.

Публикации в сообществе YouTube – отличный выбор, если вы хотите поделиться легкими обновлениями, начать разговор или что-то рекламировать среди аудитории YouTube.

В компании пояснили, что авторы в Shorts получают больше комментариев и лайков по сравнению со Stories.
 

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