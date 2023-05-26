



Youtube убирает одну из своих функций

Компания Youtube решила убрать одну из своих функций - Stories, за ее нерентабельность.



Предыдущие опубликованные истории будут действительны еще семь дней.



Любители поделиться своими личными моментами на платформе смогут теперь воспользоваться сообществом Shorts в Youtube.



Публикации в сообществе YouTube – отличный выбор, если вы хотите поделиться легкими обновлениями, начать разговор или что-то рекламировать среди аудитории YouTube.



В компании пояснили, что авторы в Shorts получают больше комментариев и лайков по сравнению со Stories.

